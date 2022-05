Wystartował kiermasz książki za 1 zł w ramach akcji "Tydzień Bibliotek". Kolejny rok organizuje go szczecińska Książnica Pomorska.

W tym roku organizatorzy zadbali, żeby oprócz polskich tytułów, znalazły się również książki w języku angielskim czy niemieckim. Kiermasz ma charakter zbiórki, a zebrane fundusze służą zakupom materiałów bibliotecznych.- To jest fajna i bardzo dobra akcja, żeby promować czytelnictwo. Mam 23 lata i wśród moich znajomych bardzo mało osób czyta książki, jestem jedną z niewielu. - Dużo młodych osób może się pouczyć. Złotówka to śmieszne pieniądze w tych czasach, więc każdy może z tego skorzystać - mówią uczestnicy akcji.Z kiermaszu można korzystać w godzinach funkcjonowania biblioteki i potrwa on do soboty. Do uczestnictwa nie jest potrzebna karta Książnicy Pomorskiej.