Prezydent Świnoujścia otrzymał groźbą śmierci. "Twoje zwłoki będę rąbać siekierą"

Prezydent Janusz Żmurkiewicz. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Email który otrzymał Janusz Żmurkiewicz. Mat. Prezydent Świnoujścia

"Strzelę ci w tył głowy, a później oskalpuję" - taką groźbę na swojej skrzynce mailowej odczytał prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz.

Nadawca wiadomości opisał, jak w brutalny sposób pozbawi życia prezydenta i jego rodzinę. Całą treść maila Żmurkiewicz opublikował w mediach społecznościowych.



Przeczytać w nim można, jak autor nazywając prezydenta Świnoujścia "zdrajcą narodu" opisuje sposób morderstwa. A następnie zbrodnie, między innymi pedofilskie, jakie zamierza dokonać na jego najbliższych. Nadawca wiadomości podpisał się jako antyfaszystowskie ugrupowanie Lolifox Poland.



Żmurkiewicz prezentując mail przyznał, że to nie pierwsze groźby śmierci, jakie otrzymał i zapewnił, że wszystkie trafiają do organów ścigania.



- Nie wiem jaki jest cel osoby, która je wysyła. Bo jeśli chce mnie w ten sposób zastraszyć, to się grubo myli - dodał na koniec prezydent Świnoujścia.