Tor wodny do Szczecina pogłębiony do 12,5 metra [WIDEO, ZDJĘCIA]

Tor wodny do Szczecina pogłębiony do 12,5 metra. W poniedziałek uroczyście zakończono inwestycję.

Dzięki pogłębieniu toru wodnego, do naszego portu będą mogły wpływać statki z dwa razy większym ładunkiem niż dotychczas - mówi Wojciech Zdanowicz, dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie.- Dziś to symboliczne otwarcie toru wodnego i naszych wysp. Skończyliśmy projekt po 3,5 roku od podpisania umowy. Zgodnie z terminem i kontraktem wykonawca pogłębił tor wodny do 12,5 metra. Dzisiaj możemy świętować. Większe statki, już w maju i czerwcu, mogą wchodzić do portu w Szczecinie czy Policach - mówił Zdanowicz.To ogromna szansa dla szczecińskiego portu, ale także realizacja polityki, jaką wyznaczył prezydent Lech Kaczyński, której celem jest wzmocnienie Pomorza Zachodniego - mówił wojewoda Zbigniew Bogucki.- Nie sposób, żeby organizm naszej zachodniopomorskiej gospodarki funkcjonował bez tego bijącego serca, jakim są porty w Szczecinie i Świnoujściu. Na pewno dzięki panu ministrowi Gróbarczykowi, dzięki tym wszystkim, którzy zaangażowali się w ten wielki proces, to serce będzie mogło bić mocniej i szybciej - mówił Bogucki.Podczas pogłębiania toru wodnego zbudowano obrotnice dla statków w Szczecinie, wzmocniono brzegi, powstały też dwie wyspy na Zalewie Szczecińskim.Uroczystość zakończenia inwestycji odbyła się właśnie na środku Zalewu, na jednej z wysp, które powstały z urobku uzyskanego podczas pogłębiania.