Dwie nowe wyspy na Zalewie Szczecińskim [WIDEO, ZDJĘCIA]

W wyniku pogłębienia toru wodnego Szczecin Świnoujście do 12.5 metra powstały dwie wyspy na Zalewie Szczecińskim. Jedna z nich jest wypełniona piaskiem druga wygląda jak atol otoczony pierścieniem, który jest zbudowany z piasku i kamienia. Atol będzie służył przez ponad 30 lat za składowisko urobku, który będzie wydobywany podczas prac konserwujących tor - mówi dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Wojciech Zdanowicz.

- Wyspa południowa to będzie nasze czynne pole refulacyjne. Tam mamy około 16 milionów metrów sześciennych urobku, czyli na 32 lata mamy miejsce na odkładanie urobku - mówi Zdanowicz.Na pierwszej z wysp, której tworzenie zostało zakończone, jest już ostoja ptaków, mówi Małgorzata Golińska, wiceminister ochrony środowiska.- Na drugiej wyspie królują ptaki, stwierdzono tam już kilka ważnych gatunków, są tam liczne kolonie mew, rybitwy, sieweczki, trzy kolonie sieweczki rzecznej i pewien rarytas - ostrygojad - gatunek zagrożony wyginięciem - mówi Golińska.W poniedziałek oficjalnie zakończono pogłębianie toru wodnego do Szczecina do 12.5 metra. Uroczystość odbioru budowy odbyła się na środku Zalewu Szczecińskiego na jednej z wysp powstałych z urobku wydobytego z toru wodnego.