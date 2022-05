Kampery w Świnoujściu, fot. Słuchaczka, pani Elżbieta

Sezon na kampery już się rozpoczął. Turystów z hotelem na czterech kółkach przybywa. Sprawdzaliśmy, co dzieje się na polu campingowym w Świnoujściu.

Moda na vanlife dotarła także nad polskie morze. Kamperów w Świnoujściu z dnia na dzień przybywa, a turyści z całej Europy, poza pogodą i widokami, chwalą także niskie koszty urlopu na czterech kółkach.



- Możemy spać w naszym łóżku, zabieram ze sobą też więcej ubrań niż jadąc do hotelu i jesteśmy mobilni, dziś śpimy w Świnoujściu, rano wybieramy się do Międzyzdrojów a później na wycieczkę do Kołobrzegu. Ceny są minimalne, to 17-18 euro za dzień a pobyt w hotelu to koszt od 100 euro w górę - mówią kamperowicze.



Warto dodać, że, o ile, sam wypoczynek nad morzem w kamperze jest atrakcyjny finansowo, tak kupno lub wynajem pojazdu, dla niektórych może stanowić przeszkodę. Wynajęcie go w sezonie wysokim ok. 750 zł. Poza tym należy doliczyć kaucję, która wynosi od 4 do 6 tys. zł.