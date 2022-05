Dodatkowe karetki nad morzem w wakacje

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Siedem dodatkowych karetek pogotowia pojawi się podczas wakacji w miejscowościach nadmorskich Pomorza Zachodniego. Zwiększenie liczby ambulansów jest związane z większą ilością turystów przybywających w wakacje nad morze.

- Wtedy ratownicy mają dużą ilość wezwań związanych z podtopieniami, oparzeniami i kontuzjami. Pierwsza karetka z zespołem ratowniczym pojawi się na plaży już na początku czerwca - informuje Paulina Heigiel, z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.



- Pierwszy taki sezonowy zespół jak co roku pojawi się w Świnoujściu, on dyżuruje najdłużej, bo od 1 czerwca do końca września, natomiast pozostałe zespoły sezonowe dyżurują w okresie wakacji w miejscowościach: Międzyzdroje, Darłowo, Dziwnów, Ustronie Morskie, Mielenko i Pobierowo - mówi Heigiel.



W pozostałych miejscowościach nadmorskich karetki będą stacjonować od 24 czerwca do 31 sierpnia.