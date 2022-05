Symulator dla kierowców karetek

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Symulator przedziału kierowcy ambulansu będzie wkrótce do dyspozycji ratowników w Ośrodku Symulacji Medycznych WSPR w Szczecinie.

Sprzęt zostanie zakupiony w ramach projektu GeKoM, czyli strategii komunikacji i współpracy transgranicznej w medycynie ratunkowej.



Symulator będzie w środku wyglądał i poruszał się jak prawdziwy przedział kierowcy karetki - znajdą się w nim podstawowe elementy pojazdu takie jak kierownica, skrzynia biegów, hamulec, kierunkowskazy, itp.



Obraz wyświetlany w symulatorze będzie odzwierciedlał widok, jaki obserwuje kierowca prowadzący ambulans.



Dzięki temu będzie można nim symulować jazdę pojazdem uprzywilejowanym w różnych warunkach drogowych i atmosferycznych - tak, aby realnie odwzorować sytuacje z jakimi na co dzień spotykają się kierowcy karetek.



Sprzęt będzie dostępny w budowanej siedzibie pogotowia przy ul. Twardowskiego w Szczecinie.



W ramach transgranicznej współpracy będą mogli z niego korzystać medycy zarówno z Polski jak i z Niemiec. Sprzęt ma pojawić się do końca września.



Koszt to ponad 1,5 miliona złotych.