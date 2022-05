Będzie Centrum dla Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego AM [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

73 miliony złotych otrzymała Akademia Morska w Szczecinie na budowę Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego.

Powstanie on w ciągu trzech lat przy ulicy Dębogórskiej. Wieloletni program inwestycyjny, w ramach którego ma być finansowana budowa zatwierdził rząd o czym poinformował wiceminister infrastruktury, Marek Gróbarczyk.



- Nie zwalniamy tempa w inwestowaniu; przede wszystkim w inwestowaniu i rozwoju szkolnictwa morskiego. Polski Ośrodek Ratownictwa Morskiego to niezwykle ważna inwestycja dla Akademii Morskiej w Szczecinie. To rzecz, która była wyczekiwana, rzecz, o którą pan rektor starał się od 10 lat - zaznaczył minister Gróbarczyk.



Dotychczas Akademia Morska korzystała z prowizorycznych obiektów, które powstały w latach 70. ubiegłego wieku.



- Tutaj powstaną trzy budynki: dydaktyczny i dwa techniczne. Komora rozgorzeniowa dymna i centrum symulacji walki z wodą i z ogniem oraz centrum szkoleń związanych z morską energetyką wiatrową, jak również z całym przemysłem offshore'owym - mówił rektor Akademii Morskiej w Szczecinie profesor Wojciech Ślączka.



Obiekty powstaną przy wybudowanym już i obecnie wyposażanym Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających.