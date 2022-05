Sprzedali dopalacze warte 10 mln zł. Śledczy zajęli ich majątki [WIDEO]

Mat. Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

Wprowadzili do obiegu dopalacze o wartości 10 milionów złotych. Doprowadziło to do zatrucia wielu osób - w tym dwóch śmiertelnie.

Prokuratura Krajowa wraz z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie skierowała do sądu liczący ponad 6000 stron akt oskarżenia, przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej - mówi Małgorzata Zapolnik z Prokuratury Krajowej w Szczecinie.



- Dopalacze na terenie całego kraju były rozprowadzane za pośrednictwem różnego rodzaju stron internetowych. W toku postępowania ustalono, iż po zażyciu dopalaczy dwie osoby zmarły - mówi Zapolnik.



Jak mówi prokurator, z tytułu prowadzonej działalności przestępcy uzyskiwali olbrzymie dochody, ale śledczy zajęli ich majątki na kwotę ponad 7 milionów złotych.



- Te zabezpieczenia majątkowe to środki finansowe na rachunkach bankowych, pieniądze zgromadzone w skrytkach bankowych, m.in. w dolarach, samochody, zegarki i nieruchomości - mówi Zapolnik.



Aktem oskarżenia objęte są cztery osoby, trzy z nich przebywają w areszcie. Grozi im do 15 lat więzienia.