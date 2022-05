Udawał poszukiwanego brata bliźniaka, który schował się w szafie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Chciał uchronić poszukiwanego brata bliźniaka, więc się za niego podszył. Do nietypowej interwencji doszło na dworcu PKP w Szczecinie.

Mężczyźni spożywali alkohol - mówi sierż. szt. Paweł Pankau z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.



- Jeden z nich po podaniu danych osobowych okazał się osobą poszukiwaną do odbycia kary pozbawienia wolności. Po zatrzymaniu przyznał się jednak, że podał dane swojego brata bliźniaka, by go chronić. Szybko ustalono miejsce pobytu drugiego z braci, w mieszkaniu nie było po nim śladu, ale policyjna dociekliwość doprowadziła policjantów do jednej z pokojowych szaf, w której ukrywał się poszukiwany - podkreśla Pankau.



Poszukiwany 36-latek z szafy trafił prosto do zakładu karnego na najbliższe pół roku. Drugi z braci został ukarany mandatem karnym za wprowadzenie w błąd funkcjonariuszy co do swoich danych osobowych.