Seria ataków metodą "na wnuczka"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Szczecińscy seniorzy w ostatnim tygodniu stracili swoje oszczędności na kwotę ponad 450 tysięcy złotych - informuje policja.

Oszuści dzwonią do seniorów w godzinach wieczornych i nocnych, by uwiarygodnić swoją legendę - mówi sierż. szt. Paweł Pankau z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.



- Tym razem dzwonią do seniorów i przedstawiają legendę, według której, człowiek rodziny spowodował tragiczny w skutkach wypadek samochodowy, aby uniknąć konsekwencji, senior ma wpłacić ogromną kwotę pieniędzy, po którą przyjdzie ktoś z policji. Seniorzy postawieni w sytuacji konieczności podjęcia decyzji tu i teraz, ulegają tym oszustom - dodaje Pankau.



Policjanci oraz funkcjonariusze innych służb nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy i apelują, aby ostrzec swoich bliskich seniorów przed takimi metodami oszustw.