Hoc: "Traktuję Solidarną Polskę jako wartość dodaną w Zjednoczonej Prawicy"

Sejm. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Dyskusja, nawet ostra, a w efekcie porozumienie - tak o negocjacjach wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości mówił w "Rozmowach pod krawatem" poseł Prawa i Sprawiedliwości Czesław Hoc.

Pałac Prezydencki przygotował projekt ustawy o likwidacji Izby Dyscyplinarnej w obecnym kształcie - krytykuje go w części Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry. Zdaniem posła Czesława Hoca, strony dojdą do porozumienia.



- Traktuję Solidarną Polskę i pana ministra Zbigniewa Ziobro, jako wartość dodaną w naszej Zjednoczonej Prawicy. Uważam, że po może ostrej wymianie zdań dojedziemy do consensusu. Dlatego, że mamy jedną wspólną wartość: Polska. To jest najważniejsza kwestia i to nas spaja - mówił Hoc.



Likwidacji Izby Dyscyplinarnej domaga się Unia Europejska, która z tego tytułu blokuje dziesiątki miliardów euro z Krajowego Planu Odbudowy. Poseł Hoc zwracał uwagę, że w jego ocenie to naruszenie traktatów przyjętych przez kraje Wspólnoty.