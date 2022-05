Utrudnienia dla kierowców na Golęcinie, ale nie tylko

Uwaga kierowcy pokonujący ulice szczecińskiego Golęcina. Zamknięta dla ruchu na całym odcinku została ulica Świętojańska.

Czasowe utrudnienia wynikają z uszkodzenia sieci kanalizacyjnej w okolicach skrzyżowania ulic Pokoju i Wendeńskiej - mówi Tomasz Makowski z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie. - Awaria sieci kanalizacji deszczowej o średnicy 400 milimetrów. Wymaga to naszej szybkiej interwencji i wymiany paru odcinków betonowego kanału. Ruch jest tam spory. Być może to była przyczyna. Z moich informacji wynika, że do końca tygodnia się z tym uporamy.Kolejne utrudnienia dla kierowców pojawiły się na ulicy Piotra Skargi. - Na odcinku od skrzyżowania z ulicą Moniuszki do skrzyżowania z ulicą Ogińskiego czasowo wprowadzono inną organizację ruchu - dodaje Tomasz Makowski. - Na krótkim odcinku jest jednokierunkowa. To się zmieni w momencie, kiedy wykonawca przejdzie kawałeczek dalej. Będzie to kolejny odcinek, ale w skrajnym lewym pasie jadąc w kierunku Manhattanu.Na ulicy Piotra Skargi prace drogowe także prowadzą służby szczecińskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.