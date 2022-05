WFOŚiGW wystartował z programem Eko-Pracownia [WIDEO]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Szkoły podstawowe i średnie mogą sięgnąć po pieniądze. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie uruchomił nowy program Eko - Pracownia.

Pół miliona złotych - to kwota przeznaczona na dotacje, a wymagany wkład własny to jedynie 10 procent - mówi Marek Subocz, prezes Funduszu.



- W ramach tych środków szkoły będą mogły zakupić m.in. pomoce naukowe, sprzęt audio-wideo, meble, tablice, czy też dokonać niezbędnych remontów - mówi Subocz.



Kwota dofinansowania może sięgnąć do 50 tysięcy złotych. Wnioski szkoły mogą składać do końca maja.