Dar Młodzieży zacumował w Świnoujściu [ZDJĘCIA]

Ma trzy maszty, 108 metrów długości i 140 młodych żeglarzy praktykujących na jego pokładzie. "Dar Młodzieży", jedna z najbardziej znanych polskich fregat, zacumowała w Świnoujściu.

Pokład dla miłośników żagli otwarty jest tylko w środę do godziny 17. Jednostkę można podziwiać przy Wybrzeżu Władysława IV, naprzeciwko kapitanatu portu.



Fregata na zwiedzających robi wrażenie i z nabrzeża i pokładu. Można zrobić nie tylko pamiątkowe zdjęcie z załogą, ale też wejść na mostek kapitański.



- Na liczniku mamy 421 osób, które zeszło z pokładu. Musimy pilnować, żeby nie więcej niż cztery osoby były w jednym momencie na trapie. Jest czasami dość ciężko, bo jest dość mało czasu na sen, ale jakoś sobie radzimy - mówią praktykujący żeglarze.



- Super, było fajnie. Tym bardziej, że jesteśmy z Wielkopolski, więc często nie widzimy morza. - Jesteśmy szczęśliwi, bo inny obiór jest w telewizji, a inny na żywo. - Pierwszy raz jestem. - Ci marynarze są bardzo grzeczni. Życzyliśmy im wszystkiego najlepszego, pomyślnych wiatrów - mówią zwiedzający.



Na pokład można wejść nie ponosząc opłat. "Dar Młodzieży" do Świnoujścia przypłynął we wtorek i będzie do czwartku.