Trzy firmy chcą zbudować drogę dojazdową do Kołobrzegu

Nie brakuje chętnych na budowę ważnej drogi dojazdowej do Kołobrzegu. Inwestycja ma kosztować około 60 milionów złotych.

Chodzi o odcinek drogi krajowej nr 11, czyli dojazd z wschodniego kołobrzeskiego węzła drogi S6 w kierunku miasta.



Do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wpłynęły trzy oferty od firm zainteresowanych wykonaniem inwestycji. Ceny zaproponowane przez wykonawców wahają się od 56 do 60 milionów złotych. Przedstawione oferty są obecnie analizowane, ale sama budowa powinna rozpocząć się jeszcze w tym roku.



Inwestycja zakłada utworzenie nowej drogi dwujezdniowej w obu kierunkach na odcinku 1,5 km. Kluczowym elementem będzie też wiadukt nad wjazdem do miejscowości Budzistowo. Po wielomiesięcznych protestach okolicznych mieszkańców planowaną wysokość wiaduktu obniżono z 8 do 6 metrów, a wzdłuż drogi staną nowoczesne ekrany akustyczne.