Zderzenie pociągu z autem osobowym w Stobnie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Stobnie, w powiecie polickim.

Około godz. 15 doszło tam do zderzenia samochodu osobowego z pociągiem jadącym z Niemiec do Polski. Jedna osoba została ranna. Pociągiem podróżowało łącznie 14 osób.



Kobieta kierująca samochodem osobowym nie zachowała ostrożności - mówi sierżant sztabowy Anna Kazimierczak, rzecznik prasowy komendy powiatowej policji w Policach.



- Wymusiła pierwszeństwo przed jadącym pociągiem relacji Niemcy - Szczecin Główny. Był to pociąg pasażerski. W wyniku tego doszło do zderzenia się pojazdów. Kierująca była sama. Została przetransportowana śmigłowcem do szpitala przy Unii Lubelskiej w Szczecinie. Obecnie nie jest znany stan jej zdrowia - poinformowała.



Na miejscu jest pięć zastępów straży pożarnej, lądował też śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.



Utrudnienia w okolicy mogą potrwać jeszcze godzinę. Na miejsce przyjechały ekipy techników z Polski i Niemiec. Policja wprowadziła objazdy.