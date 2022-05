"Przesłodki i prześliczny", ale to nie pomogło. "To gatunek inwazyjny" [WIDEO]

Gryzie, drapie i pluje na strażaków i straż miejską w czasie interwencji. I pojawiło się ich mnóstwo w powiecie pyrzyckim. Chodzi o szopa pracza.

Dwa tygodnie temu dorosłego osobnika strażacy ściągali z latarni w Żabowie, we wtorek zabrali z poddasza małego. Młody szop zagnieździł się w domu pani Honoraty Kurosz z Pyrzyc.- Kiedy zobaczyłam łapki i ogonek, że to nie ptaszek, tylko szop..., nikt się nie spodziewał, że jest taki malutki. Panowie strażacy przeprowadzili bardzo sprawnie akcję i złapali szopka w sitko. Mam nadzieję, że trafił w dobre ręce i przeżyje. Przesłodki, prześliczny. Miałam ochotę zostawić, ale niestety... - mówiła.Inne doświadczenia z szopami ma Michał Maduzia, komendant Straży Miejskiej w Pyrzycach, który przejął szopa od strażaków.- Ma dość nietypowe zachowanie, bo szop pracz pluje. Ma bardzo silne łapy, chwyta mocno pazurami i gryzie. Jak złapie, to bardzo ciężko oderwać go od munduru - relacjonował Maduzia.Młodego szopa pyrzycka Straż Miejska przekazała Ryszardowi Czaraszkiewiczowi z Towarzystwa Przyrodniczego w Szczecinie. Jeszcze tego samego dnia zwierzę zostało uśpione i zutylizowane. Czaraszkiewicz tłumaczy dlaczego.- To gatunek inwazyjny i dlatego - niestety - jego obecność powoduje, że drastycznie spada liczebność gatunków rodzimych. Do tego stopnia, że na niektórych jeziorach w ogóle nie ma ptaków. Wynoszą się kaczki, gęsi, rybitwy - wyliczał.Jak dodaje, w powiecie pyrzyckim w kwietniu pojawiło się już kilkadziesiąt szopów.