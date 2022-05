Goście RSnW o pomocy dla kredytobiorców

- Pomoc rządu dla kredytobiorców uchroni przed widmem bankructwa, czy ubóstwa wiele polskich rodzin - tak goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór" oceniają wsparcie dla osób dotkniętych podwyżkami stóp procentowych kredytów.

Rząd skierował do konsultacji społecznych projekt ustawy wspierającej kredytobiorców.- Ustawa uchroni rodziny przed zagrożeniami niewypłacalności finansowej - ocenia prof. Zbigniew Krysiak, ekonomista. - Ta pomoc będzie ważna dla ponad 100 tysięcy kredytobiorców. To grupa, która jest w najtrudniejszej sytuacji, jeżeli idzie o ich dochody. Kwoty z funduszu wsparcia będą dopłacane nawet do 2 tys. zł miesięcznie.- Jednym z bardzo korzystnych rozwiązań w projekcie będą wakacje dla kredytobiorców - dodaje prof. Witold Modzelewski - doradca podatkowy, były wiceminister finansów. - W momencie, w którym obsługa spłaty kredytu będzie trudna albo niemożliwa, będzie groziła brakiem możliwości spłaty, a przede wszystkim ubóstwem zadłużonego, czyli z rezygnacji z płacenia rat bez zwiększenia sumy zadłużenia. Czyli: wydłuża się czas, w którym mamy spłacić i za ten czas nie płaci kredytobiorca.Szczególna pomoc ma być skierowana do osób bezrobotnych i tych, u których spłata hipoteki zabiera ponad połowę domowego budżetu.