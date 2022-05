Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin] Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

Uwaga kierowcy! Przywrócona zostanie dziś następna łącznica na węźle Kijewo. Chodzi o zjazd z Kołbaskowa i Gorzowa w kierunku centrum Szczecina.

Obecnie dojazd do centrum miasta wygląda nieco inaczej, niż jeszcze kilka miesięcy temu - zapowiedział Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie.



- Tą różnicą, która była wcześniej - przed przebudową węzła - jest to, że na węźle mamy jezdnie zbiorczo-rozprowadzające, w związku z tym zjazd na tę łącznicę wymaga najpierw zjechania na jezdnię zbiorczą rozprowadzającą, a później, żeby z tej jezdni równoległej do głównych jezdni autostrady zjechać na łącznicę w kierunku Szczecina - tłumaczył Grzeszczuk.



Zmiany na węźle Kijewo wprowadzone zostaną po porannym szczycie komunikacyjnym.