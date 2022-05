Teren stoczni do wydzierżawienia

Morska Stocznia Remontowa w Świnoujściu. Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin/Archiwum]

Teren po Morskiej Stoczni Remontowej w Świnoujściu do wydzierżawienia. Przetarg w tej sprawie ogłosił Zarząd Morskich Portów Szczecin-Świnoujście. Można już składać oferty.

W przetargu zaznaczono, że w tym miejscu można prowadzić działalność portową.



- Nowy inwestor da także miejsca pracy - mówi wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk. - Mamy bardzo duże zainteresowanie, nawet w obszarze offshorowym, który do tej pory nie do końca był brany pod uwagę, również w tym temacie mamy teraz duże zainteresowanie i to chyba jest ta odpowiedź, co do decyzji podjętej. Teren, który może fantastycznie zacząć zarabiać teraz, a przede wszystkim stworzyć ogromną ilość miejsc pracy, przede wszystkim jako port. A ten port jest tam bardzo potrzebny -



Oferty można składać do 20 czerwca. Przypomnijmy, w czasach Platformy Obywatelskiej zlikwidowano Morską Stocznię Remontową w Świnoujściu poprzez połączenie ze szczecińską Gryfią. Zakład w Świnoujściu był nierentowny, Gryfia sprzedała teren, a za pieniądze uzyskane w ten sposób modernizuje zakład.