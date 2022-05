Napieralski: koalicje opozycyjne do wyborów poznamy najwcześniej jesienią

Mat. Radio Szczecin

Wszystko się jeszcze może zdarzyć. Jest jeszcze za wcześnie, aby prognozować w jakiej konfiguracji do wyborów pójdą partie opozycyjne. Takiego zdania jest Grzegorz Napieralski.

Poseł Platformy Obywatelskiej w "Rozmowach pod Krawatem" powiedział, że scenariusz przyspieszonych wyborów staje się coraz mniej realny, a to oznacza, że nie da się jeszcze przewidzieć, jakie powstaną koalicje.



- Mamy tak naprawdę cały rok. To jest tak ogromna ilość czasu, że wszystko się może jeszcze zdarzyć. Jeśli mielibyśmy spekulować o dacie, to myślę, że to się okaże jesienią tego roku - mówi Napieralski.



Termin konstytucyjny kolejnych wyborów parlamentarnych przypada na rok 2023.