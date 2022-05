1500 zł straciła mieszkanka powiatu wałeckiego oszukana metodą "na BLIK".

Sprawca włamał się na konto kobiety, podając się za jej znajomego i poprosił o opłacenie paczki. Ta zaakceptowała transakcję za pomocą kodu BLIK, który udostępniła sprawcy.Zorientowała się, że ma do czynienia z oszustwem, dopiero kiedy ten odezwał się do niej za pomocą komunikatora podając imię poszkodowanej, którego na co dzień nie używała.Policjanci po raz kolejny apelują o ostrożność i rozwagę w tego typu sytuacjach.