Opalać się trzeba rozsądnie. Uczniowie dowiedzieli się czym jest czerniak [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Czym jest czerniak i co robić, żeby na niego nie zachorować - tego dowiedzieli się w czwartek uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10 w Szczecinie.

Specjalny wykład na temat temat w placówce zorganizowało Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie. W czwartek obchodzimy Światowy Dzień Walki z Czerniakiem.



W ciągu ostatnich czterdziestu lat zachorowalność na czerniaka zwiększyła się przynajmniej trzykrotnie - mówi Lidia Baniukiewicz, dermatolog z Centrum.



- Wynika z niefrasobliwego korzystania z opalania się. Sama opaleniznę kocham, tylko trzeba to robić rozsądnie. Stosować filtry i opalać się w odpowiednich godzinach. Nie korzystać ze słońca pomiędzy 10 a 15, kiedy występuje promieniowanie UVB. Jest najbardziej niebezpieczne, powoduje oparzenia skóry, które mogą w przyszłości być przyczyną powstawania raków skóry, m.in. także czerniaka - mówi Baniukiewicz.



Uczniowie nie do końca wiedzieli czym czerniak jest.



- Nie za bardzo wiem co to czerniak, ale chyba jest to choroba, która przypomina pieprzyk. Jeżeli się nie mylę, może prowadzić do raka skóry. - Czerniak to jest choroba nowotworowa skóry. Objawia się takimi nieregularnymi plamami na skórze - mówią uczniowie SP10.



Czerniak coraz częściej występuje u ludzi w wieku 24-40 lat. W Polsce Zapada na niego 3000 pacjentów rocznie.



Czerniak to nowotwór złośliwy skóry. Najczęściej pojawia się na skórze, ale może wystąpić także w obrębie ust, nosa czy gałki ocznej. W Polsce umieralność na tę chorobę jest o 20% wyższa niż w Europie. Jedną z przyczyn jest późna wykrywalność oraz brak wiedzy na temat profilaktyki. Z niepokojem odnotowujemy też wzrost zachorowań wśród dzieci.



Czerniak wykazuje duża dynamikę zachorowań wśród nowotworów w Polsce, czyli rozwija się go coraz więcej i szybciej. Najczęściej występuje na skórze, m.in. na nogach, plecach czy karku, ale może również rozwijać się w miejscach do którego nie ma dostępu promieniowanie UV. Należy obserwować na ciele zarówno stare, jak i nowe zmiany: powiększone, zaczerwienione lub krwawiące pieprzyki czy znamiona i przebarwienia.



Wczesne usunięcie czerniaka pozwala na wyleczenie prawie 100% chorych. Dlatego tak ważne jest jego szybkie i prawidłowe rozpoznanie.