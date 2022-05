Rada Miasta zajmie się radzieckim pomnikiem w Dąbiu

Po apelach polityków Prawa i Sprawiedliwości jest wreszcie reakcja urzędników Piotra Krzystka. Magistrat jest "za" usunięciem radzieckiego pomnika w Dąbiu.

Do usunięcia radzieckich pomników w Szczecinie wzywali w ostatnim czasie Piotra Krzystka, poseł PiS Leszek Dobrzyński i radny klubu PiS Dariusz Matecki. Matecki podjął nawet obywatelską inicjatywę uchwałodawczą i zbierał w tej sprawie podpisy.Tymczasem, na dwa tygodnie przed sesją Rady Miasta, swój projekt usunięcia monumentu w Dąbiu z ul. Emilii Gierczak zaproponował Urząd Miasta.Ciesze się, że jest wreszcie reakcja urzędników. Poprzemy te uchwałę bez względu na to, kto ją składa. Szkoda tylko, że tak długo trzeba było czekać - mówi Marcin Pawlicki, szef klubu radnych PiS.Tym samym nie ma już znaczenia, jak głosować będą radni Platformy Obywatelskiej, bowiem potrzebną większość do usunięcia pomnika tworzą radni PiS i radni prezydenta Krzystka.Dodajmy, że prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Karol Nawrocki, proponuje podjęcie współpracy w celu likwidacji sowieckiego pomnika w Dąbiu. IPN usunie obiekt i utworzy nowy, który uhonoruje pamięć o rzeczywistych bohaterach - zaznacza Nawrocki.Radziecki pomnik w Dąbiu został zbudowany w 1962 roku. Widnieje na nim sentencja "Poległym w Walce o Wyzwolenie Dąbia".