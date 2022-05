Głośny huk w nocy i ewakuacja. 19 osób bez dachu nad głową

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

19 osób zostało ewakuowanych po pęknięciu bloku mieszkalnego przy ulicy Armii Krajowej w Stargardzie.

Budynek został wybudowany w 2014 roku, mieszkańcy wcześniej zgłaszali administracji, że są lekkie pęknięcia, ale nikt nie podejmował się napraw. W końcu o drugiej w nocy lokatorów obudził ogromny huk.



- O 2:00 w nocy obudził mnie głośny huk, tak jakby ściana gdzieś pękła. Z żoną wstaliśmy po tym hałasie i sprawdziliśmy, były mocne pęknięcia w kuchni, łazience i u dzieci w pokoju. - Nagle przyszli strażacy i kazali się wszystkim ewakuować. Mieszkańcy pozabierali najważniejsze rzeczy, przyjechał autobus po ludzi, a teraz czekamy co dalej będzie, czy zamkną budynek, czy pozwolą nam wejść z powrotem - opowiadali mieszkańcy.



- Cały blok jest uszkodzony, potwierdzają to wstępne oględziny - mówi mł. bryg. Paweł Różański, rzecznik straży pożarnej w Stargardzie. - Przy tym budynku nastąpiło popękanie ściany, wewnętrzne filary też zostały uszkodzone. Na tę chwilę trwają oględziny inspektorów budowlanych.



- Mieszkańcy nie zostaną bez dachu nad głową - dodaje Piotr Mync, zastępca prezydenta Stargardu. - Będziemy zapewniać jakieś tymczasowe zakwaterowania. Oczywiście liczymy na to, że wszyscy, którzy nie będą mogli wrócić do mieszkania, że znajdą wśród bliskich i przyjaciół tymczasowe schronienie. W tym momencie najważniejsze jest, jak rzeczoznawca z nadzoru budowlanego oceni sytuację.



Obecnie powiatowy inspektor budowlany prowadzi oględziny budynku. Nie wiadomo kiedy lokatorzy wrócą do swoich mieszkań.