87 lat temu zmarł marszałek Józef Piłsudski [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W czwartek pod pomnikiem Naczelnika Państwa złożono kwiaty. To z okazji 87. rocznicy śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego.

Ówczesny prezydent Polski Ignacy Mościcki tak poinformował naród o śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego: zmarł jeden z Ojców Niepodległości, dowódca I Brygady Legionów - mówi Bohdan Ronin Walknowski ze Związku Piłsudczyków w Szczecinie.



- Żołnierze i oficerowie trzy tygodnie nosili czarne kokardki. Trumny wieziono pociągiem do Krakowa i potem na Wawel, gdzie w krypcie go pochowano. Cały czas były szpalery ludzi, cały Kraków. Mam takie zdjęcia, gdzie widać, że były pełne ulice - wspomina Walknowski.



Marszałek Polski Józef Piłsudski przepraszał Ukraińców, którzy razem z nim walczyli przeciwko bolszewikom, że wojna zakończyła się ich porażką - mówi Andrzej Lindecki ze Związku Żołnierzy Armii Krajowej.



- W tym testamencie Piłsudskiego przepraszał Ukraińców za zdradę w Rydze, kiedy oni walczyli czasem lepiej niż niektóre jednostki polskie. Wbrew obietnicom zostali zdradzeni, zapomniano o nich, celowo czy nie. Później ci Ukraińcy błąkali się po koszarach w Poznaniu, czy nawet w stajniach, bo wrócić do radzieckiej Ukrainy już nie mogli - mówi Lindecki.



Członkowie Związku Piłsudczyków ze Szczecina składają kwiaty w rocznice śmierci marszałka od 35 lat.