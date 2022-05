Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

To alternatywa dla osób, które szukają bezpiecznego sposobu przechowywania gotówki i nie liczą na gigantyczne zyski. Tak o obligacjach skarbowych - mówi ekonomista, profesor Jarosław Korpysa.

Choć nie generują olbrzymich odsetek, to wciąż są pod tym kątem bardziej atrakcyjne niż produkty bankowe, do tego mają rządową gwarancję. A to - w dobie rosnącej inflacji - duży atut - wyjaśnia Korpysa.



- Są jak najbardziej pewnymi instrumentami, ponieważ jeśli my kupujemy obligacje Skarbu Państwa, to są gwarantowane pieniądze. My nie gramy na giełdzie i nie są to żadne fundusze inwestycyjne. Co roku będziemy mieli odsetki i co roku będzie ten kapitał nam rósł - dodaje Korpysa.



