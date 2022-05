Prezydent podziękował Straży Granicznej za służbę

Prezydent Andrzej Duda dziękuje Straży Granicznej za trudną służbę w czasie rosyjskiej agresji na Ukrainę. Głowa państwa wzięła udział w obchodach święta pograniczników w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Koszalinie.

Okazją do świętowania była 31. rocznica powstania Straży Granicznej oraz 30-lecie istnienia koszalińskiej placówki kształcącej funkcjonariuszy strzegących polskich granic.



Prezydent mówił, że od ponad dwóch lat służba strażników jest niezwykle trudna ze względu na pandemię koronawirusa, działania hybrydowe na granicy z Białorusią, a ostatnio - przez masowy napływ uchodźców z Ukrainy.



- Dziękuję, że okazaliście wielkie serce i zrozumienie naszym sąsiadom z Ukrainy. To, że stworzyliśmy taką relację z naszymi sąsiadami będzie na pokolenia. Dziękuję, że wyciągnęliście rękę do dzieci, matek i żon tych, którzy walczą. Wiem, że była to bardzo ciężka służba. Życzę Państwu w dniu Święta Straży Granicznej wszelkiego powodzenia, samych jasnych dni, szczęścia w służbie, z której abyście zawsze wracali cali - mówił prezydent.



Podczas święta Straży Granicznej prezydent wręczył też jej funkcjonariuszom awanse i odznaczenia. Komendant Główny Straży Granicznej Tomasz Praga został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.



Generał dywizji Tomasz Praga podziękował swoim podwładnym za ostatnie miesiące ciężkiej służby. - Wyjątkowe sytuacje, z którymi przyszło się nam zmierzyć, utwierdziły mnie w przekonaniu, że broniąc suwerenności naszej ojczyzny wspólnie z innymi służbami jesteśmy spójnym ogniwem w systemie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego. To wy każdego dnia udowadniacie, że służba naszej jedynej, ukochanej i najjaśniejszej Rzeczypospolitej, jest naszym prawdziwym powołaniem - powiedział Praga.



Nawiązując do 30. rocznicy powołania Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie generał Tomasz Praga podkreślił, jak ważne jest wyszkolenie funkcjonariuszy. - Nawet najlepsze rozwiązania techniczne, sprzęt nie zastąpią dobrze wyszkolonego i zaangażowanego w realizowanie swoich zadań funkcjonariusza, a to jest bardzo istotne, bo służba w naszej formacji jest trudna i niejednokrotnie pełniona nawet z narażeniem życia - powiedział Praga.