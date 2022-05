Nielegalny salon gier zlikwidowany

Kolejny nielegalny salon gier w Złocieńcu zlikwidowany.

- Funkcjonariusze Zachodniopomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej i drawscy policjanci weszli do lokalu w centrum miasta - mówi Małgorzata Brzoza z Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. - Podobnie jak inne punkty był zamknięty. Miał monitoring, dzięki któremu do lokalu wchodzili tylko zaufani gracze. W lokalu zabezpieczyliśmy pięć komputerów, na których oferowano nielegalne gry hazardowe. Zabezpieczyliśmy komputer, który sterował tymi grami, rejestrator monitoringu, router, telefon komórkowy oraz drobne kwoty w gotówce 220 zł i 5 euro.



Funkcjonariusze zatrzymali dwie osoby: gracza i osobę prowadzącą lokal, które zostały przesłuchane na miejscu. Za organizowanie nielegalnych gier hazardowych grozi grzywna i kara pozbawienia wolności do trzech lat.