W czwartek wieczorem mogą być utrudnienia z przejazdem przez węzeł Kijewo.

Ekipy budowlane będą układać asfalt na kilkudziesięciometrowym odcinku krajowej "10", wyjazdowym ze Szczecina w kierunku Stargardu. W czwartek rano prowadzono tam już prace, jezdnię zwężono do jednego pasa, kierowcy utknęli jednak w ponad 1,5-kilometrowym korku.



Prace miały być zakończone w piątek rano, ale drogowcy właśnie ze względu na utrudnienia zmienili zdanie i zrobią to dziś - o czym informuje rzecznik szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Mateusz Grzeszczuk.



- Niestety będzie musiała być tam wykonana warstwa nawierzchni. Będą utrudnienia w tym samym miejscu. To ostatnie roboty z nawierzchnią na węźle Kijewo - powiedział Grzeszczuk.



Prace rozpoczną się po godzinie 19 i mają się zakończyć przed północą.