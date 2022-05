Finlandia "wyrusza w drogę" do NATO

Fot. pixabay.com / Kessinen (CC0 domena publiczna)

O rozpoczęciu przygotowań do członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim poinformowali prezydent i premier tego kraju. Powodem jest agresywna polityka Rosji i jej inwazja na Ukrainę.

Sekretarz generalny NATO już zapowiedział, że proces przyjmowania Finlandii odbędzie się szybko i sprawnie.



Po otrzymaniu wniosku najpierw zielone światło zapalą ambasadorowie, potem zgodę dadzą ministrowie i na koniec decyzje zatwierdzą przywódcy na szczycie Sojuszu, który odbędzie się pod koniec czerwca w Madrycie. Finlandia będzie wtedy kandydatem do członkostwa w NATO i rozpocznie negocjacje akcesyjne. Przebiegną one szybko, bo Finlandia od lat jest krajem partnerskim Sojuszu, a jej armia spełnia standardy NATO-wskie.



Po zakończeniu rokowań odbędzie się w Brukseli uroczystość podpisania protokołu akcyjnego. Od tego momentu Finlandia będzie mogła uczestniczyć w naradach NATO-wskich jako obserwator, choć bez prawa głosu. Wtedy też rozpocznie się ratyfikacja protokołu w państwach członkowskich. Zwykle trwa ona około 12 miesięcy, ale dyplomaci w kwaterze głównej mówią, że procedura i tu będzie przyspieszona i do rozszerzenia Sojuszu może dojść do końca tego roku.