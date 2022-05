Wiara w przesądy przynosi pecha...

Fot. Jacek Rujna [Radio Szczecin]

Dziś "piątek trzynastego" - istnieje wiele teorii dlaczego taka sekwencja uważana jest za pechową.

Jedna z teorii mówi o aresztowaniu Templariuszy w 1307 roku właśnie w piątek 13-go. Jeszcze inna mówi, że po prostu liczba 13 jak i piątek są uważane za pechowe, a obawiamy się liczby 13 dlatego, że 12 jest liczbą doskonałości.



- Nie wierzę w to i myślę, że dzisiaj będę miał szczęście. - Nie wierzę w żadne przesądy, nie jestem bojaźliwa. - No jasne, jestem spóźniona do pracy właśnie dlatego. - To nic dla mnie nie oznacza; to dzień jak co dzień. Ludzie przewrócą się i mówią, że to dlatego, że piątek trzynastego - mówili reporterowi Radia Szczecin szczecinianie.



Ludzie uważają, że 13 osób przy stole zwiastuje nieszczęście, a wiele hoteli nie ma pokoju numer 13. Niektóre główne linie lotnicze takie jak Air France, Lufthansa i Ryanair w swoich samolotach nie mają 13. rzędu siedzeń.