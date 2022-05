Trzynastego, w piątek obchody Święta Błękitnej Brygady [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

12. Brygada Zmechanizowana ze Szczecina obchodzi dziś swoje święto. Z tej okazji żołnierze otworzyli bramy koszar dla uczniów - również tych z klas mundurowych.

Jak mówili żołnierze, to świetna okazja do przekazania doświadczenia uczniom. Młodzi ludzie chętnie ustawiali się do wspólnych zdjęć i obserwowali z bliska wojskowy sprzęt.



- Nazywam się Zając Miłosz, jestem uczniem trzeciej klasy w szkole im. Ignacego Łukasiewicza w Policach. Oprócz zwykłego szkolenia z panem chorążym i panem kapitanem u nas w szkole. Bardzo często zawodowi żołnierze tę wiedzę przekazują nam. Pokazują nam przydatne rzeczy - wspomina jeden z uczniów.



- Chodzi o to, żeby przede wszystkim zachęcić młodych ludzi do tego, aby interesowali się tym naszym uzbrojeniem, które posiadamy, bo jest bardzo nowoczesne. Można zrobić sobie zdjęcie pamiątkowe z żołnierzami. Jest to na pewno miłe i dla dzieci, i dla żołnierzy - dodaje starszy kapral podchorąży rezerwy Artur Raczyński.



12. Brygada Zmechanizowana imienia generała Józefa Hallera powstała 26 lat temu. W uroczystości udział wzięli: wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, członek zarządu województwa Stanisław Wziątek oraz obecni i byli dowódcy jednostki.