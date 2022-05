Całujące się gryfy znikną z Trafostacji Sztuki. Pogoń interweniowała

Fot. Archiwum prywatne

Przerobionego herbu Pogoni Szczecin nie będzie na wystawie w Trafostacji Sztuki. To skutek wezwania, jakie do galerii sztuki wysłał klub.

Wyjaśnijmy, że artystka Aleksandra Demianiuk stworzyła proporczyk klubowy z tym, że

zamiast jednego gryfa są dwa, których języki łączą się ze sobą, tworząc serce.



Nie dawaliśmy zgody na jakiekolwiek wykorzystanie herbu. Stąd pismo do Trafostacji Sztuki - mówi rzecznik prasowy Pogoni Szczecin Krzysztof Ufland. - Potwierdzam, że jako Pogoń Szczecin SA złożyliśmy do Trafostacji Sztuki wezwanie do zaniechania naruszania prawa, związanego z bezprawnym wykorzystaniem zastrzeżonych przez Pogoń Szczecin znaków towarowych, mówimy tutaj o nazwie oraz o herbie klubu.



Jak powiedział nam dyrektor trafostacji sztuki w Szczecinie - Stanisław Ruksza, praca nie będzie pokazywana na wystawie. Artystka ma stworzyć nową.