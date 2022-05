Jesteśmy otwarci na współpracę, ostateczne decyzje dotyczące jeziora w Starej Dobrzycy należą do samorządu - tak mówił, w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji", dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Marek Duklanowski odniósł się w ten sposób do petycji mieszkańców, którzy boją się, że akwen, gdzie jest bardzo popularne kąpielisko po prostu wyschnie.- Jezioro należy do gminy Resko - mówił dyrektor Duklanowski. - Dzisiaj też rozmawiałem z panem dyrektorem zarządu Zlewni w Gryficach, na którego terenie znajduje się to jezioro. Służymy oczywiście pomocą, pan dyrektor zadeklarował się, że spotka się z burmistrzem Reska, wtedy kiedy faktycznie Resko wyrazi takie oczekiwanie.Jednym z wariantów ratowania jeziora jest regulacja odpływu do pobliskiej rzeki. Czekamy obecnie na stanowisko samorządu.