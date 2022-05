"Dopiero początek maja, a komary już sobie pozwalają"

Fot. pixabay.com / mikadago (CC0 domena publiczna)

Samorząd Świnoujścia na odkomarzanie w tym roku przeznaczy 260 tys. złotych, czyli o 50 tys. więcej niż w ubiegłym. Akcja już się rozpoczęła. Równocześnie mieszkańcy sygnalizują, że pojawiły się pierwsze komary.

Choć na razie nie ma ich wiele, to potrafią pokąsać. - No właśnie wczoraj byłam na działeczce i właśnie zaczęły się - mówi jedna z mieszkanek.



Komary w Świnoujściu, w tym roku, pojawiły się wcześnie.



- Dopiero przecież początek maja, a komary już sobie pozwalają. W tamtym roku wiosną nie było tych komarów - dodają inni mieszkańcy.



Równie szybko rozpoczęło się odkomarzanie, które na razie intruza ma zwalczyć w zarodku - mówi Jarosław Jaz, rzecznik prezydenta Świnoujścia. - Od 1 kwietnia specjalistyczna firma zajmuje się wylewkami, czyli unieszkodliwianiem larw komarów.



Jednak i to nie jest gwarancją skuteczności. - Niestety nie możemy skorzystać z doświadczeń innych miast jak np. oprysków z powietrza, które są skuteczne ze względu na to, że Świnoujście jest otoczone terenami chronionymi - mówi Jaz.



Dlatego najpewniejszym będzie zaopatrzenie się we własne środki przeciw komarom i to zanim sezon na nie rozpocznie się na dobre.