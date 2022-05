25 milionów złotych rządowego wsparcia na nowe autobusy i tramwaje [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

4 autobusy hybrydowe dla gminy Police, 6 autobusów elektrycznych dla Świnoujścia i 4 nowe tramwaje dla Szczecinie - zostaną zakupione ze środków rządowego programu Infrastruktura i Środowisko.

25 milionów złotych z dodatkowych funduszy zostało przekazanych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego - ogłosił w sobotę w Szczecinie Grzegorz Puda, minister funduszy i polityki regionalnej.



- Nowoczesna flota to zawsze mniejsza emisja dwutlenku węgla, siarki i azotu do środowiska naturalnego oraz wysoka jakość oferty przewozowej z pewnością również sprzyja komfortowi podróży oraz temu, by mieszkańcy w tych miastach odczuli realne korzyści wynikające z tego, że państwo również pomaga samorządom - mówił minister Puda.



Wojewoda zachodniopomorski podkreślił, że mimo ogromnej pomocy jaką państwo udziela obywatelom Ukrainy w związku z wojną, rząd nie zaprzestał realizacji programów społecznych i inwestycyjnych.



- Te 25 milionów, które trafia do Szczecina, na Pomorze Zachodnie to są pieniądze, które będą służyły w bardzo bezpośredni sposób naszym mieszkańcom, po to żeby mogli korzystać z komunikacji publicznej i to jest taki wyraz zrównoważonego rozwoju - zaznaczył wojewoda Bogucki.



Europoseł Joachim Brudziński dodał, że od 2015 roku Pomorze Zachodnie to "jeden wielki plac budowy", a rządowe środki trafiają do wszystkich samorządów, niezależnie od barw partyjnych.



- Na naszych oczach realizowany jest testament świętej pamięci profesora Lecha Kaczyńskiego. Silne Pomorze Zachodnie to polska racja stanu. Rząd Prawa i Sprawiedliwości ten testament realizuje. Chcemy, aby Pomorze Zachodnie, niezależnie od tego jakie barwy partyjne mają poszczególni samorządowcy, rozwijało się równomiernie i stabilnie - powiedział europoseł Brudziński.