Zielono na Wałach Chrobrego. Trwa kiermasz "Pamiętajcie o ogrodach" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Kurkuma ozdobna "królową" kiermaszu ogrodniczego "Pamiętajcie o ogrodach" na Wałach Chrobrego w Szczecinie.

Ponad 100 wystawców przywiozło najbardziej wyszukane odmiany drzewek, kwiatów i krzewów - nie brakuje również stoisk z regionalnymi smakołykami.



Od godziny 9 na szczecińskich Wałach Chrobrego przewija się tłum mieszkańców w poszukiwaniu roślinek.



- Mamy dużą i piękną działkę, więc obsadzamy ją kwiatami. - Kupiłam kwiatki na balkon, takie zwisające. - Jesteśmy tu co roku, od paru lat i zawsze kupujemy u tych samych sprzedawców - mówili odwiedzający kiermasz.



- Mamy kwiaty balkonowe, tarasowe, sundaville, solanum, no i przede wszystkim kurkuma, która jest królową tych tragów, podobnie jak na kiermaszu jesiennym - mówi Anna Graba, jedna z wystawczyń.



Impreza dla miłośników zieleni trwa przez cały weekend. W sobotę do godz. 18, a w niedzielę od 9 do 17.



Na czas 43. edycji kiermaszu zamknięte dla ruchu są: ul. Wały Chrobrego, a także część ul. Zygmunta Starego oraz ul. Szczerbcowej do skrzyżowania z ul. Jarowita.