Największe w historii zawody dla młodych piłkarzy w Kołobrzegu

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Blisko 60 zespołów z całej Polski, a także z Niemiec i Ukrainy bierze udział w rozgrywanym w Kołobrzegu młodzieżowym turnieju piłkarskim Anchor Cup. To największe zawody dla młodych piłkarzy w historii miasta.

10 boisk, na których grają piłkarze od 9 do 15 roku życia. W Kołobrzegu rozpoczęła się pierwsza edycja turnieju Anchor Cup. Na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji od rana rywalizują młodzi piłkarze i piłkarki.



Rubina Kosmala z Akademii Piłkarskiej Kotwica mówi, że to największe piłkarskie zawody dla młodzieży w historii Kołobrzegu.



- 54 zespoły z trzech krajów: Polski, Ukrainy i z Niemiec. Tutaj warto zaznaczyć, że na tyle drużyn mamy ponad stu zawodników z Ukrainy. Część zawodników przebywa w Polsce pod początku wojny, ale mamy też drużynę, która przyjechała bezpośrednio z Odessy - dodaje Kosmala.



Mateusz Zieliński z agencji Around The Sport, organizator turnieju zaznacza, że ma on na celu nie tylko sportową rywalizację, ale też wspólną integrację.



- Główną ideą tego turnieju jest gromadzenie, jak największej ilości dzieci, tylko po to, by jak najwięcej osób mogło się spotkać, rywalizować, integrować oraz miało dużo zabawy i sportowej frajdy - zaznacza Zieliński.



Łącznie w rywalizacji weźmie udział około tysiąc piłkarzy, przed którymi do rozegrania 200 spotkań. Finały poszczególnych kategorii zaplanowano na niedzielę.