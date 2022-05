Wypadek w centrum Szczecina

Fot. Kamil Nieradka [Radio Szczecin]

Potrącenie rowerzysty w centrum Szczecina. Do zdarzenia doszło w al. Piastów, na odcinku między ul. Jagiellońską a pl. Szarych Szeregów.

Poszkodowany mężczyzna trafił do szpitala. Na miejscu były służby i aleja się korkowała.



Dzwoniliście do nas w tej sprawie.



- Właśnie jadę aleją Piastów. Korek zaczyna się praktycznie już od ulicy Narutowicza. Omijajcie to miejsce - mówił Słuchacz.



