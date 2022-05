Pierwsza taka dostawa gazu do terminalu w Świnoujściu

Kolejna dostawa LNG dotarła do terminalu w Świnoujściu. To jednak pierwsza, którą dostarczył statek wyczarterowany przez Grupę Kapitałową Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.

Gaz przywiózł statek "Maran Gas Apollonia". Dostarczył ponad 65 tysięcy ton skroplonego gazu ziemnego.



To pierwszy ładunek, jaki Grupa odebrała od amerykańskiego Venture Global LNG, z którym ma podpisane wieloletnie umowy na zakup skroplonego gazu ziemnego.



Od przyszłego roku PGNiG zacznie odbierać z tego terminalu 1,5 mln ton LNG rocznie w ramach kontraktu długoterminowego.



To między innymi z myślą o ich realizacji Grupa Kapitałowa PGNiG podpisała umowy na czarter tankowców do przewozu LNG. Osiem jednostek o pojemności 174 tys. ton skroplonego gazu ziemnego każda, zostanie zbudowanych na potrzeby Grupy. Pierwsze dwie wejdą do użytku w przyszłym roku, kolejne dwie w 2024 r. a cztery pozostałe – w 2025 roku. Grupa wyczarterowała też trzy jednostki, jedną z nich jest „Maran Gas Apollonia".