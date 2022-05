50 wózków inwalidzkich, 16 agregatów prądotwórczych, środki medyczne i żywność - to transport na Ukrainę przygotowany przez Goleniów.

Dary trafiły do miejscowości Sławuta. Wszystko udało się kupić, dzięki zbiórce zorganizowanej przez Fundację św. Wawrzyńca. Uzbierano pół miliona złotych. To już czwarty transport przygotowany przez gminę, która od początku wspiera to samo miasto.