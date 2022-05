Ekologiczny transport w regionie. "To realizacja naszego programu"

To jest realizacja naszego programu ochrony środowiska - mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński. Chodzi o 25 milionach złotych, jakie trafiły do naszego regionu z rządowego programu "Infrastruktura i Środowisko".

Ze środków tych zostaną kupione 4 autobusy hybrydowe dla gminy Police, 6 autobusów elektrycznych dla Świnoujścia i 4 nowe tramwaje dla Szczecinie.- Mówimy o transporcie ekologicznym, hybrydowym; mówimy o wagonach, które będą napędzane za pomocą energii elektrycznej, więc to jest to, co nas wszystkich cieszy. Zwłaszcza tych, którzy żyją w centrach miast, gdzie wiadomo, że zanieczyszczenia spowodowane spalinami często przekraczają dozwolone normy - powiedział Dobrzyński.Poseł PiS Artur Szałabawka podkreślił, że zdobycie środków na ekologiczny transport było możliwe, dzięki współpracy z samorządami.- W województwie zachodniopomorskim mamy idealną współpracę. W poszczególnych gminach, powiatach jesteśmy w stałym kontakcie z wszystkim wójtami, burmistrzami naszego województwa. Gorzej ta współpraca wygląda w dużych miastach, szczególnie w Szczecinie, ale środki finansowe, które idą do naszego kochanego miasta, są ogromne - stwierdził Szałabawka.W sumie w w całym kraju w ramach programu zrealizowanych zostanie 58 projektów dotyczących transportu miejskiego.