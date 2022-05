Noc Muzeów ze Stoewerem [WIDEO, ZDJĘCIA]

Raj dla miłośników motoryzacji czyli samochody z początku XX wieku atrakcją Szczecińskiej Nocy Muzeów.

Najstarszy Stoewer - bo o nich mowa - pochodzi z 1913 roku.Muzeum Techniki i Komunikacji posiada osiem tych szczecińskich aut i podczas wczorajszej nocy muzeów można było je zobaczyć po raz pierwszy.- Ładnie są wypolerowane samochody, lubię takie stare samochody. - To jest ciekawe, że niektórymi modelami tych starszych pojazdów komunikacji miejskiej jeździłem, to było zaskoczeniem przypomnieć sobie dzieciństwo. - Samochody robią wrażenie, zwłaszcza te starsze - mówią zwiedzający.- Po raz pierwszy podczas Nocy Muzeów pokazujemy Stoewery i wszelkie przedmioty związane z fabrykami Stoewerów w Szczecinie. To dwupokoleniowa rodzina, która z niczego stworzyła spory kompleks przemysłowy. Najstarszy samochód tej marki, który mamy to Stoewer C2 z 1913, najmłodsze z 1939 roku - mówi Jacek Ogrodniczak z Muzeum Techniki w Szczecinie.Oprócz Stoewerów mieszkańcy mogli również podziwiać samochody polskiej motoryzacji: popularne "maluchy", duże fiaty, "warszawę" i sporą kolekcja motocykli.