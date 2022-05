Nie spać, zwiedzać! [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Wystartowała szczecińska Noc Muzeów. W tegorocznej 16. edycji bierze udział kilkanaście instytucji m.in. Muzeum Narodowe, Teatr Współczesny i Akademia Sztuki.

Atrakcje czekają w sobotę na mieszkańców do północy. Zainteresowanie tak, jak kolejki

do muzeów, jest dziś ogromne. - Bardzo mi się podoba. Pójdziemy na wieżę i do Muzeum Techniki. Fajny projekt. Można zwiedzać w weekend do późnych godzin. Jest wiele atrakcji, które ciężko zwiedzić w tygodniu. Jest wiele obiektów do zwiedzania. Pewnie będzie ciekawie. Byliśmy w 13 Muzach i oglądaliśmy różne posągi z marmuru. Interesujemy się i chcieliśmy zobaczyć stare samochody. Trochę przeraża nas kolejka, ale mam nadzieję, że wytrwamy i zobaczymy, co potem - mówili zwiedzający i oczekujący na wejście do muzeów.



Kolekcja samochodów Stoewer z początku XX wieku, Morskie Centrum Nauki z planetarium i piękną panoramą miasta w tle oraz selfie z afrykańskim królem w Muzeum Narodowym - to tylko niektóre z atrakcji, które czekają na mieszkańców do północy.



Wstęp na wszystkie wystawy jest bezpłatny.