Będzie można bezpłatnie zbadać znamiona

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin]

Taką okazję będą mieli mieszkańcy Pyrzyc. Badania organizowane są w ramach akcji "Miej oko na skórę" z okazji Światowego Dnia Walki z Czerniakiem.

Profilaktyka jest bardzo ważna, trzeba zwracać uwagę na to gdy nasze znamiona się zmieniają.



- Gdy zmiana barwnikowa, która zaczyna swędzieć, rosnąć czy to do góry, czy wszerz, robi się jakaś obwódka, swędzenie, albo gdy pojawia się nowo postała zmiana barwnikowa należy się zgłosić do lekarza dermatologa. W tej chwili każdy lekarz ma dermatoskop i łatwo sprawdzić lub zebrać wywiad - mówi Lidia Baniukiewicz, dermatolog z Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie.



Badania odbędą się w NZOZ Eskulap przy ulicy Jana Pawła II 11 w godzinach 10:00-18:00.

Nie trzeba się wcześniej zapisywać, wystarczy przyjść.