"Operacja papież" w szczecińskiej katedrze [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Jak wyglądały kulisy przygotowań pobytu w Szczecinie Jana Pawła II w 1987 r. można zobaczyć w szczecińskiej katedrze na wystawie pt. "Operacja papież".

- Dla wielu ludzi ciekawe będą wątki sensacyjne, bo nie zdają sobie sprawy z tego, że mimo obietnic władz, obietnic współpracy z Kościołem, jednak zdarzyło się wiele dziwnych sytuacji, które mogły spowodować, że tej wizyty mogłoby nie być lub mogła być bardzo utrudniona - mówi Agnieszka Kuchcińska-Kurcz, kurator wystawy.



Do wizyty przez wiele miesięcy przygotowywało się całe miasto. Mieszkańcy oglądający wystawę wspominają. - Mieszkałam w pobliżu, było wielu UB-eków ze słuchawkami. Nie mogłam przejść do swojej klatki schodowej, była kontrolowana kilka razy. Co nowego się dowiedziałem? Przygotowania mieszkańców i całego Szczecina do przyjęcia papieża. Budowali ołtarz na Jasnych Błoniach, malowali ulice. Jest też pewien list mieszkańców, którzy napisali do parafii, żeby dostać wstęp na Jasne Błonia - mówią mieszkańcy.



Wystawa „Operacja papież” będzie można zobaczyć do 30 czerwca.