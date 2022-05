Goście "Kawiarenki Politycznej" o zabraniu immunitetu Grodzkiemu

Marszałek Senatu, Tomasz Grodzki. źródło: https://www.facebook.com/profTomaszGrodzki

O zabraniu immunitetu marszałkowi Senatu Tomaszowi Grodzkiemu rozmawiali goście "Kawiarenki Politycznej" Radia Szczecin.

Wniosek o zdjęcie immunitetu marszałka powinien być głosowany - to opinia Krzysztofa Gawkowskiego, przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Lewicy, który w piątek był gościem radiowej Jedynki. A co myślą o tym politycy z naszego regionu?



To jest nagonka polityczna, aby wywołać zamieszanie w Senacie, twierdzi Magdalena Kochan, posłanka Koalicji Obywatelskiej.



- Pan profesor Grodzki nie przeszkadzał jako radny, senator, zaczął przeszkadzać od momentu kiedy został marszałkiem Senatu, w którym to PiS nie rządzi - mówi Kochan.



Jeżeli marszałek Grodzki czuje się niewinny, to powinien stanąć przed obliczem temidy, mówi Michał Jach, poseł PiS.



- Jeżeli jestem oskarżony przez prokuraturę, która mi coś zarzuca, a czuję się urażony tym oskarżeniem, bo jestem niewinny, to ja bym sam zrobił wszystko żeby zostać osądzonym przez sąd - mówi Jach.



Marszałek Grodzki nie ma daru śpiewania jak jedna z wokalistek dla której za jazdę w stanie nietrzeźwości sąd uznał to jako okoliczność łagodzącą, dodaje Marcin Bedka, regionalny pełnomocnik Konfederacji.



- Profesor Grodzki nie śpiewa jak jedna z wokalistek, która ostatnio została uniewinniona, przez sąd że ładnie śpiewa, więc może się obawiać, że sąd w Polsce go skaże - mówi Bedka.



Marszałka Senatu przed postawieniem przed wymiarem sprawiedliwości chronią jego koledzy z Platformy - ocenia Jakub Pyrzanowski z partii Republikańskiej.



- Moim zdaniem to jest typowa ochrona kolegi z partii - mówi Pyrzanowski.



Od 420 dni w Senacie blokowane jest głosowanie w sprawie immunitetu marszałka Tomasza Grodzkiego, który jest podejrzany o przyjmowanie korzyści majątkowych w czasie, gdy był dyrektorem szpitala w Zdunowie.