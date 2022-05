"Strażak to praca, która polega na pomaganiu wszystkim" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Podziękowaniami za służbę oraz życzeniami bezpiecznego powrotu z akcji gaśniczej rozpoczęły się uroczystości w łobeskim amfiteatrze. To z okazji wojewódzkiego Dnia Strażaka.

Za codzienny trud dziękował nadbrygadier Jarosław Tomczyk, komendant Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.



- Gorące słowa podziękowania należą się wam, za codzienną gotowość do działania, odwagę i poświęcenie. Coraz bardziej profesjonalni i skuteczni nigdy nie zapominacie, że najważniejszym zadaniem jest służba drugiemu człowiekowi. Państwowa Straż Pożarna jest profesjonalną, świetnie wyposażoną i wyszkoloną formacją, która służby kolejnym pokoleniom. Mogę odważnie powiedzieć, że jesteśmy jedną z lepszych formacji ratowniczych na świecie - mówił Tomczyk.



Podczas uroczystości strażacy odznaczeni zostali medalami "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej", które wręczał wiceminister MSWiA Paweł Szefernaker. Jak mówili, są dumni z tego, że są strażakami.



- Takimi odznaczeniami nasi przełożeni nas honorują. Warto być strażakiem, ponieważ jest to praca, która polega na pomaganiu wszystkim. Prócz tego jest to jedna z tych prac, która daje satysfakcję. - Zimno, wieje, my musimy pracować. Mój pierwszy pożar to miałem 11 lat i pompowałem wodę - mówili strażacy.



Partonem medialnym obchodów dnia strażaka jest Radio Szczecin.